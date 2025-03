Tomassini, Ciavatta e Rossini al seminario dei capi missione ad Andorra

Il CONS ha partecipato, al seminario dei capi missione per i Giochi dei Piccoli Stati con Giuliano Tomassini, Anna Lisa Ciavatta, vice capo missione, e Micol Rossini, membro della commissione tecnica. Nella capitale di Andorra, La Vella, ci sono state numerose attività, tra le quali il sopralluogo sugli impianti di gara (18 in totale), di allenamento e delle varie facilities legate ai Giochi. Nella riunione tecnica sono stati affrontati tutti gli aspetti tecnici delle 18 discipline previste per la manifestazione e anche il programma di ognuna. La trasferta andorrana di San Marino si è conclusa con l’ultima parte del seminario per i capi missione e un sopralluogo negli hotel riservati agli atleti e alle delegazioni dei Piccoli Stati.