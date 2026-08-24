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Tommaso Dati trionfa nel ciclismo in linea maschile

Lontano dalle prime posizioni il sammarinese Andrea Chiarucci

24 ago 2026

La presenza dei Capi di Stato di San Marino Alice Mina e Vladimiro Selva impreziosisce ulteriormente la classica in linea di ciclismo su strada alla quale partecipa anche l’atleta sammarinese Andrea Chiarucci.

I Capitani Reggenti si sono intrattenuti con l’atletica vaticana prima di assistere alla partenza della prestigiosa gara.

È Tommaso Dati a mettere la firma sulla prova in linea maschile di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’azzurro c’entra l’oro al termine di una gara di 140 chilometri, partita alle 13 e sviluppata sul Circuito Valle d’Itria, con arrivo a Taranto. Un percorso veloce ma tutt’altro che banale. La corsa ha attraversato il territorio di Martina Franca, dove il gruppo è transitato arrivando da Massafra, prima di affrontare il tratto verso Grottaglie La gara ha quindi riportato i corridori verso Taranto, con un tracciato complessivo di 140 km. Un circuito che ha messo alla prova soprattutto capacità tattica, gestione delle energie e velocità nel finale. Per Dati è una vittoria di grande prestigio: il giovane toscano, classe 2002, aggiunge così un altro importante successo a una stagione già ricca di risultati.

L’oro di Taranto porta ancora una volta il tricolore sul gradino più alto del podio. Insieme a lui il portoghese Thiago Antunes e l’altro azzurro Federico Iacomoni . Nulla da fare per il sammarinese Andrea Chiarucci lontano dalle prime posizioni.

Nel servizio le interviste Tommaso Dati (oro ciclismo in linea Taranto 2026) e Valter Baldiserra (Presidente Federciclismo Sammarinese)


Lorenzo Giardi





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