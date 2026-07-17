TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:07 Accordo di Associazione, l'esecutivo: "È la chiave per la crescita del paese” 13:21 Accordo UE-San Marino, il Governo italiano: "Successo importante e storico" 10:27 Consiglio: dopo il comma comunicazioni la nomina del Segretario alla Sanità 10:08 Caldo, il sollievo è (forse) vicino: dalla prossima settimana arriva una pausa con temperature in calo 08:23 L'Italia restituisce al Messico 27 reperti archeologici recuperati dai Carabinieri 07:31 Addio a Sebastiano Bastianelli, psichiatra e docente che ha segnato la sanità e l’Università di San Marino
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Tommaso Terenzi ancora sul podio ai Campionati Italiani di roller

Quinta medaglia per i fratelli Terenzi

di Gabriele Mento
17 lug 2026
Tommaso Terenzi ancora sul podio ai Campionati Italiani di roller

Terza medaglia in tre giorni per Tommaso Terenzi, che si conferma sul podio conquistando l'argento nel free jump ai Campionati Italiani di roller di scena a Roma. Il giovane sammarinese ha completato il tris di medaglie dopo che negli scorsi giorni aveva già conquistato prima il bronzo nello speed slalom, poi l'oro nello slide.

Il bottino complessivo degli atleti sammarinesi sale così a 5 medaglie totali, con Matilde Terenzi, sorella di Tommaso, protagonista con l'oro nello slide e l'argento nello speed slalom nella categoria Juniores.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.