ROLLER SPORTS
Tommaso Terenzi ancora sul podio ai Campionati Italiani di roller
Quinta medaglia per i fratelli Terenzi
Terza medaglia in tre giorni per Tommaso Terenzi, che si conferma sul podio conquistando l'argento nel free jump ai Campionati Italiani di roller di scena a Roma. Il giovane sammarinese ha completato il tris di medaglie dopo che negli scorsi giorni aveva già conquistato prima il bronzo nello speed slalom, poi l'oro nello slide.
Il bottino complessivo degli atleti sammarinesi sale così a 5 medaglie totali, con Matilde Terenzi, sorella di Tommaso, protagonista con l'oro nello slide e l'argento nello speed slalom nella categoria Juniores.
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