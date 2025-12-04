ROLLER SPORT Tommaso Terenzi è bronzo al Campionato Mondiale Inline Freestyle 2025 La delegazione, composta anche da Matilde Terenzi e Matilde Mina e guidata dal tecnico Enrico Callegarin, ha dimostrato di essere stabilmente ai vertici mondiali in più discipline

Risultati straordinari per la Nazionale sammarinese di Inline Freestyle ai Campionati Mondiali 2025 di Singapore. La delegazione biancazzurra – composta da Matilde Terenzi, Matilde Mina e Tommaso Terenzi, guidata dal tecnico federale Enrico Callegarin – ha confermato la propria presenza stabile nell’élite internazionale, centrando piazzamenti di altissimo livello in più discipline. La manifestazione era iniziata nel migliore dei modi già nella giornata inaugurale dedicata allo Speed Slalom.

Protagonista assoluta Matilde Terenzi, capace di qualificarsi ai quarti con il sesto tempo e prima tra tutte le atlete europee in gara, a conferma del suo ruolo di riferimento nel panorama continentale. Ottimo anche il risultato di Matilde Mina, che con il sedicesimo posto ha portato due sammarinesi tra le prime sedici al mondo. Applausi anche per il tredicenne Tommaso Terenzi, che ha sfiorato la qualificazione alla fase finale per appena 54 centesimi, chiudendo comunque al diciannovesimo posto: un risultato di grande prospettiva per uno degli atleti più giovani presenti in gara.

Il momento più emozionante del Mondiale è arrivato però nella disciplina Slide, dove Tommaso Terenzi ha firmato una vera impresa conquistando la medaglia di bronzo nella categoria Junior Men. Uno storico podio che lo ha visto alle spalle soltanto dell’ucraino Teterin Mykhailo e del padrone di casa Kang Dean. Prestazioni di valore assoluto anche al femminile. Matilde Terenzi ha raggiunto le semifinali e concluso al settimo posto, centrando la sua quarta Top 8 consecutiva in un Campionato Mondiale: un dato che testimonia una continuità di rendimento tra le più elevate in assoluto.

Matilde Mina ha completato il quadro con un eccellente nono posto, confermandosi stabilmente tra le prime dieci sliders al mondo. Al termine della competizione, il tecnico federale Enrico Callegarin ha espresso grande soddisfazione: “Il bilancio di questo Mondiale è estremamente positivo e testimonia la crescita del nostro movimento. Il bronzo di Tommaso Terenzi nello Slide è un traguardo eccezionale che premia la dedizione e il talento. Per quanto riguarda le ragazze, siamo molto soddisfatti della costanza dimostrata: Matilde Mina si è stabilizzata tra le dieci migliori al mondo e Matilde Terenzi ha centrato la sua quarta top-8 consecutiva, un dato di straordinaria solidità. Torniamo a casa con la consapevolezza di essere una realtà stabile e competitiva e con la motivazione di lavorare per trasformare questi eccellenti piazzamenti in nuove medaglie."

