VALLE D' AOSTA Tor des Géants: 330 kilometri 24000 m di dislivello, coppia sammarinese porta bandiera al traguardo

Un trail al limite della propria capacità: questo è il Tor des Géants la competizione che unisce la lunga distanza all'individualità del corridore. 330 chilometri da percorrere in una settimana con 24mila metri di dislivello. Una gara che attraversa una regione intera, la Valle d' Aosta, lungo i sentieri ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic. Tempo massimo 150 ore. I sammarinesi Maria Teresa Giardi e Daniele Tonti ce l'hanno fatta in poco più di 141 ore. Compiendo una vera e propria impresa, insieme, fianco a fianco, come nella vita: superato il traguardo l'abbraccio con la bandiera di San Marino.

