Torna al successo la Titan Services, 3-0 all'Alba Adriatica

Già ampiamente archiviato il ko della settimana precedente, la Titan Services riparte dal PalaCasadei con un netto successo sull'Alba Adriatica. Sul parquet di casa i Titani producono la miglior gara della stagione lasciando agli avversari appena 22 punti nel primo set. Biancoazzurri che si presentano all'impegno anche con alcune defezioni, come quelle di Matteo Zonzini ed Elia Lazzarini. Nel primo set i Titani s'impongono 25/22, in pratica l'unico parziale nel quale la gara è stata in equilibrio.

Nel secondo e terzo parziale non c'è stata storia per l'Alba Adriatica che non è andata oltre i 17 punti nel secondo set e i 12 del terzo. In tabellino sono 19 i punti di Kiva e 11 a testa per Bernardi e Benvenuti. In classifica la Titan Services sale a quota 10 punti. In testa al campionato con 12 punti ci sono Montesi Pesaro, Paoloni Macerata e Collemarino. Prossimo impegno ancora in casa contro la Pallavolo Sabini Falconara Marittima.

Ancora un ko invece per la Beach&Park nel campionato di serie C. La squadra di Wilson Renzi cede a Rimini contro l'Athena per 3-0, 25/13, 25/19 e 25/13 i parziali. Titane ultime in classifica a zero punti con il Villa Verucchio. Mercoledì le sammarinesi ospiteranno la Junior Coriano a Serravalle nel posticipo della quarta giornata.

