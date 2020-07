Torna il Giro del Monte Sabato 5 settembre è in programma la gara rinviata a causa della pandemia per Covid-19.

Il prossimo 5 settembre si correrà il Giro del Monte. La gara rinviata a causa della pandemia per Covid-19 sarà recuperata sabato 5 settembre con partenza dal piazzale Lo Stradone alle 17. Il via sarà anticipato di un paio d'ore rispetto alle edizione precedenti. Saranno previste alcuni accorgimenti per la corretta gestione dei flussi.

Nel video l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track&Field San Marino

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: