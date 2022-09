Torna il sole a SportInFiera: spettacolo e tanto divertimento

Dopo la tempesta esce sempre il sole. La pioggia di ieri aveva limitato SportInFiera con la cerimonia d'apertura al chiuso, alcune discipline non disponibili per gli studenti delle Scuole Medie di San Marino e la sospensione della manifestazione nel pomeriggio. La domenica, però, ha riservato un tempo splendido ad adulti, piccini e ragazzi che hanno affollato il Multieventi, la Palestra Alessandro Casadei, il San Marino Stadium, il diamante di baseball, i parcheggi circostanti per divertirsi e provare le diverse discipline sportive. Seppur “mozzata” la 24^ edizione di SportInFiera, la rassegna organizzata ogni anno dal CONS, è stata un successo. Sull'onda lunga dei grandi risultati ottenuti dallo sport sammarinese alle Olimpiadi di Tokyo e ai Giochi del Mediterraneo di Orano, sempre più giovani si sono avvicinati e appassionati con il sogno di diventare campioni. Per adesso i ragazzini si sono potuti accontentare del “Passaporto dello Sportivo”, una scheda da riempire con i timbri ricevuti dalle 34 federazioni affiliate al Comitato Olimpico. Uno stimolo a provare tutto e, perché no, trovare la strada giusta nel mondo dello sport. SportInFiera è stato anche spettacolo grazie alla presenza dei fratelli Myles e Malik Amine Mularoni, rientrati in queste ore dai Mondiali di Lotta di Belgrado. I due, prima di fare rientro negli Stati Uniti, hanno deliziato il pubblico con una dimostrazione. Sorrisi, divertimento e passione: la ricetta di SportInFiera è sempre vincente.