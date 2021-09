BALESTRIERI Torna il Torneo dei Castelli, la Coppa d'Argento è di nuovo in palio Dopo lo stop di un anno imposto dal covid i tiratori sammarinesi si fronteggeranno alla Cava sabato, alle 17.

Riaffacciarsi alla normalità significa anche ripristinare le tradizioni e un altro passo fondamentale in questo senso è il ritorno del Torneo dei Castelli. Dopo l'anno sabbatico causa covid, la Coppa d'Argento, dal 2019 nella bacheca di Borgo Maggiore, è di nuovo in palio. L'appuntamento è per sabato alle 17, alla Cava dei Balestrieri, dove i 5 tiratori dei 9 Castelli si contenderanno il prezioso trofeo. Il tutto nell'usuale atmosfera da fine '400, con costumi e corteo a corredo di quello che è una manifestazione sportiva ma anche celebrazione storica. L'evento della Federazione Sammarinese Balestrieri va a impreziosire gli European Heritage Days, le giornate mondiali del Patrimonio Europeo, che animeranno il weekend di Città con eventi culturali di vario genere. Perché tutto sia perfetto manca un ultimissimo tassello, per il quale si dovrà attendere l'edizione 2022, quando il Torneo dovrebbe tornare a disputarsi a fine primavera. "Noi volevamo coinvolgere le scuole di San Marino, causa covid però non abbiamo potuto farlo - spiega il Presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini - è quello che ci manca, per il resto sarà la solita manifestazione, ci esibiremo col corteo, con tutti i figuranti, gli sbandieratori e i musici".

Tutti a caccia di Borgo Maggiore, che se riuscisse nel bis potrebbe puntare, l'anno prossimo, alla definitiva conquista della Coppa d'Argento. Che smetterà di girare di Castello in Castello solo quando uno dei 9 contendenti si aggiudicherà tre edizioni consecutive.

