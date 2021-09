Torna Sportinfiera: un weekend a tutto sport nel centro sportivo di Serravalle Domani mattina alle 9 l'apertura dell'evento con la presenza delle scuole medie di San Marino

L’edizione 2021 della rassegna multidisciplinare del Cons andrà in scena domani e domenica nel centro sportivo di Serravalle, con la preview del mattino dedicata alle scuole medie, che tornano protagoniste dopo il forfait dello scorso anno a causa del Covid. Il via ufficiale della manifestazione è fissato per le 9:00 con una breve cerimonia in programma al San Marino Stadium alla presenza del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e dei medagliati olimpici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Dopo i saluti istituzionali partirà il tour tra gli stand delle varie Federazioni Sportive e gli studenti saranno sottoposti a varie attività didattiche mirate alla socializzazione, alla motivazione, alla corretta pratica sportiva, al rispetto delle regole e ad una giusta alimentazione. I ragazzi avranno anche l’occasione di incontrare da vicino e scattare una foto con i medagliati olimpici Perilli e Berti. Dalle 13:00 la manifestazione aprirà i suoi cancelli al pubblico. Le Federazioni proporranno attività ludiche e sportive volte a fare conoscere la propria offerta sportiva e non mancheranno punti informativi.

Tra le attività in programma, alle 15:30 si terrà una pedalata ciclistica per le famiglie, organizzata dalla Federazione Sammarinese Ciclismo. Rivolta alle famiglie anche la staffetta che si terrà domenica mattina alle 10:00, a cura della Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Al pomeriggio, alle 15:30, ci sarà invece una gara di mountain bike nella pineta adiacente il Multiventi. In collaborazione con le Federazioni di riferimento verranno inoltre proposte delle lezioni pratiche di guida sicura, impiegando differenti mezzi. Anche quest’anno sarà posta un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente, con la campagna di sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti e al disuso della plastica. Per accedere alla manifestazione non è necessario il green pass.

