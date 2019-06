Tornano i Giochi della Gioventù Sammarinese

Come da tradizione tornano anche quest’anno i Giochi della Gioventù Sammarinese, l’evento organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in sinergia con la Scuola Media Inferiore di San Marino. Domani, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, gli alunni delle prime si ritroveranno al centro sportivo di Montecchio per cimentarsi, divisi per classi, in un gioco-sport multidisciplinare. La classe che riuscirà a completare il percorso ottenendo il miglior punteggio sarà decretata vincitrice dell’edizione 2019. Il programma si aprirà alle ore 9, con i saluti da parte del Segretario di Stato all’Istruzione e Sport Marco Podeschi e dalle autorità scolastiche.