Tornano in campo le squadre sammarinesi di basket e volley

di Roberto Chiesa
12 dic 2025

La vittoria di Jesi ha restituito al campionato una Pallacanestro Titano consapevole della propria forza e pronta a giocarsela con tutte. Jesi infatti era la seconda forza del campionato e prima di incontrare i Titans aveva perduto solo contro la capolista a punteggio pieno, Osimo. Cosa fatta comunque nella pallacanestro capo ha, e dunque è già ora di confermare tutto il bene di cui si è detto e farlo in casa. Al Multieventi alle 18.30, col calore del tifo amico. Avversaria è quella di mille battaglie, il Porto Sant'Elpidio.

Volley maschile di serie B con la Gemini Med chiamata a riassaporare il gusto della vittoria dopo due sconfitte consecutive maturate in casa contro Loreto al tie break e in maniera più netta a Osimo contro la favorita al salto di categoria. L'impresa, i sammarinesi, la cercano a Castelferretti contro una formazione anconetana abituata a giocarsela petto in fuori. La Gemini Med affronta questo impegno forte di una classifica più bella di quella degli avversari (18 punti contro 11). Nella serie D femminile alle 19,30 si accendono le luci del Pala Casadei di Serravalle con la Titan Services che riceve Santarcangelo. La recente vittoria di Bellaria ha dato spinta alle ragazze che affrontano una squadra che ha gli stessi punti in classifica 10. Da valutare le condizioni della palleggiatrice Camilla Tiezzi, infortunatasi durante il Memorial Benvenuti.  




