Torneo dei Castelli: i "9" a caccia della Coppa d'Argento

Sentiamo Stefano Ugolini ed Elena Tonnini

La Coppa d'Argento lascia la bacheca di Chiesanuova e torna in palio per il Torneo dei Castelli. La gara di tiro con la balestra a squadre che rievoca la storia di San Marino unendo sport e costume è in programma domani, alle 17, alla Cava dei Balestreri. Sarà un'edizione particolarmente ricca, dal punto di vista della competizione: ogni Castello sarà rappresentato da 6 balestrieri – abitualmente sono 5 – ognuno dei quali avrà a disposizione un tiro. Tutti a caccia dei campioni in carica di Chiesanuova, succeduta un anno fa a Borgo Maggiore: dunque nessun pericolo di definitiva assegnazione della Coppa d'Argento, che di anno in anno passa da un vincitore all'altro in attesa che un Castello trionfi per tre edizioni in fila, aggiudicandosela in pianta stabile.

Non solo la gara, perché il Trofeo dei Castelli si accompagna anche alla sfilata, per le contrade del centro storico, del corteo di figuranti, musici e sbandieratori, ovviamente nei loro costumi da fine 1400.

Nel servizio le parole di Stefano Ugolini, presidente Federazione Sammarinese Balestrieri, ed Elena Tonnini, Segretario di Stato all'Interni.