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Torneo dei Castelli: parte la corsa al titolo del Padel

Si parte il 17 giugno, finale il 23 luglio al Wonderbay.

di Elia Gorini
9 giu 2026
Alcune immagini dalla cerimonia d'apertura del Torneo dei Castelli di Padel
Alcune immagini dalla cerimonia d'apertura del Torneo dei Castelli di Padel

Sport e tradizione per la cerimonia d'apertura del Torneo dei Castelli di Padel aperto al Wonderbay di San Marino. 12 le squadre partecipanti, ognuna composta da un minimo di sei fino a dieci giocatori. Per ogni incontro le squadre si devono presentare con 3 coppie, 2 maschili e 1 femminile. Il torneo è articolato su due gironi ognuno composto da 6 squadre. Borgo Maggiore e Serravalle potranno contare su un numero maggiore di squadre. Il torneo si giocherà il mercoledì e giovedì dalle ore 19:00 dal 17 giugno al 16 luglio. Le prime dei 2 gironi giocheranno per il titolo di Campione 2026. Le finali si giocano giovedì 23 luglio.




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