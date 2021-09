Sentiamo Elena Tonnini

Alla presentazione del Torneo dei Castelli 2021 c'era il Segretario agli Interni Elena Tonnini. "Voglio ringraziare per questo la Federazione Sammarinese Balestrieri, che con passione continua a far conoscere la Repubblica di San Marino in tutto il mondo. Non posso che invitare tutti i cittadini sammarinesi a partecipare all’evento, vero tratto identitario della nostra comunità, coinvolgendo attivamente i rappresentati di tutti i Castelli del nostro territorio”.