Allo stadio di baseball di Serravalle si è giocata la prima edizione del Trofeo del Galeone, a cui hanno partecipato i ragazzi delle Under 15 di San Marino, Junior Rimini, Torre Pedrera Falcons e Rimini '86. I ragazzi si sono affrontati in turni di battute con la prima squadra del San Marino Baseball in serie A1. A portarsi a casa la prima edizione del Galeone è stata la squadra del Rimini '86.