Torneo di Bocce “Siamo Tutti Campioni” Torneo di bocce unificato con atleti della Federbocce insieme ai ragazzi della Federazione sammarinese Sport Speciali

Un pomeriggio di grande inclusione e socialità tra gli atleti della Federazione Sport Bocce come la Campionessa del Mondo Stella Paoletti, e i ragazzi della Federazione Sport Speciali. Gli atleti sono stati divisi in sei squadre, ognuna di loro prende il nome di un pianeta. Tutti Atleti nel pomeriggio del bocciodromo di Borgo Maggiore, i ragazzi della Federazione Sport Speciali insieme ai medagliati di Orano, come Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo e Anna Maria Ciucci. Per le bocce sammarinese sarà un 2023 povero di eventi internazionali. Stella Paoletti si concentrerà sul campionato italiano, mentre la sorella Giada sarà impegnata agli Europei Juniores a Roma.

L'eventuale qualificazione porterà Giada Paoletti ai mondiali Juniores che si terranno ad Orano. Il 2023 coinciderà, inoltre con il trentennale del Bocciodromo inaugurato nel 1993, per onorare la ricorrenza la Federbocce sta pensando di organizzare un evento internazionale a San Marino, per il momento resta solo un ipotesi. Da tempo si parla di un possibile inserimento delle Bocce come sport Olimpico. Su questo tema pare che il Cio stia lavorando in maniera significativa per portare lo Sport Bocce alle Olimpiadi del 2032 Brisbane in Australia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: