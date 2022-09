Torneo “Grand Hotel San Marino Group”: prime sfide nel tabellone finale

Stanno entrando nel vivo le sfide del tabellone finale del Torneo di Terza Categoria Maschile “Grand Hotel San Marino Group”, organizzato dal CAST sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Scattato sabato scorso con il tabellone di Quarta che ha determinato i quattro qualificati per il tabellone finale, il torneo vede al via 41 iscritti. Hanno staccato il pass per il torneo di terza il portacolori del CAST Michele Moretti (foto), testa di serie numero 1, che al turno decisivo ha superato Marco Benassi 7-6 6-2; Enea Carlotti, Christian Ottaviani e Alessandro Bernardi, seconda testa di serie e anche lui portacolori del club sammarinese. Per Moretti esordio vincente anche nel tabellone finale, dove ha centrato un positivo contro il 3.5 Loris Pasini, superato per 6-0 6-3. Stop al primo turno invece per Bernardi, che lotta duramente ma cede il passo al 3.5 William Di Marco (7-6 7-6).