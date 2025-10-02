Torneo internazionale per disabili, San Marino al 3° posto

San Marino chiude sul podio l'11a edizione del Torneo internazionale di calcio a 5 per disabili, vincendo la finale 3°-4° posto. A Padova, i titani erano rappresentati da Giampiero Palazzo (come portiere), Jennyfer Riera, Federico Alessandrini, Gian Luigi Bartolini, Andrea Costa, Stefano De Mattia e Alex Fiorini, con il supporto di Federico Giannotti e la guida tecnica dell'allenatore Vladimiro Selva.

Nella fase a gironi, San Marino ha ottenuto due pareggi e una vittoria, subendo una sola sconfitta. Il secondo posto nel gruppo ha permesso di disputare la finale per il terzo e quarto posto. Da segnalare che Jennyfer Riera sia stata l’unica ragazza a mettere a segno una rete durante il torneo.

Nella sfida finale contro la squadra di casa del Padova, i biancazzurri hanno avuto la meglio al termine di una gara molto equilibrata, terminata 2-1, con reti di Federico Alessandrini e Alex Fiorini. Fondamentale anche Giampiero Palazzo, che all'ultimo minuto ha compiuto una parata provvidenziale per ottenere il 3° posto. Fiorini ha poi ricevuto il premio come migliore giocatore del torneo.







