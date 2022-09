Torneo Nazionale Open: buona prova per il tennistavolo sammarinese

Il Tennistavolo sammarinese riparte con il Torneo Nazionale Open che si è svolto a Castiglione di Ravenna sabato 3 settembre. Fra i giovani pongisti l'11enne Pietro Bologna, in quinta categoria maschile, assieme alle pongiste femminili di terza categoria, partito come numero 47 del seeding, giunge in semifinale dopo sei vittorie consecutive. A batterlo Irene Moretti, atleta del centro federale italiano di Terni.

In sesta categoria si ferma ai quarti di finale Aldo Sorrentino. Sean Berardinelli passa invece il girone per la prima volta in carriera e arriva nei primi 16, ma viene sconfitto 3-1 dal finalista Lorenzo Blasi. Thomas Marcattili, partito dall'ultima posizione del seeding, batte 3-1 la numero 8 Aurora Bertrando, ma con due sconfitte in girone non passa le qualificazioni.