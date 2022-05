VOLLEY Torneo Small Countries Association femminile a Malta: San Marino ok con l’Irlanda del Nord Le titane si impongono al tie-break

Torneo Small Countries Association femminile a Malta: San Marino ok con l’Irlanda del Nord.

E’ iniziato ieri sera a Malta il torneo europeo Small Countries Association per nazionali femminili che vede impegnate la compagine del Titano, l’Irlanda del Nord e il team padrone di casa. Le irlandesi e San Marino hanno aperto la contesa dando vita a un incontro chiusosi solo al tie-break dopo una partita altalenante. Il tie-break prende presto la strada della Repubblica. Si va al cambio campo sull’8/5 per le titane grazie a due attacchi di Linda Ricciotti che scavano un piccolo solco. Sul 10/8 arriva il break decisivo ancora con due attacchi di Ricciotti, uno di Federica Tura e un errore in attacco avversario (8/14). Qualche brivido nel finale quando si deve aspettare un errore in battuta delle irlandesi per chiudere 15/12.

