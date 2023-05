PESCA SPORTIVA Toul, al via il Mondiale Master e Veterani

Toul, al via il Mondiale Master e Veterani.

La cerimonia di apertura ha dato il via ieri a Toul al Mondiale di Pesca Sportiva categorie Master e Veterani. La delegazione sammarinese è presente in Francia e sarà in gara in entrambe le categorie guidate rispettivamente da Oscar Grandoni e Luca Gaslini. Oggi quarta e ultima sessione di prove, domani dopo il sorteggio gara 1 e sabato gara 2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: