GIRO DEL MONTE Tra corsa, Skytrail e giochi storici: il 2 settembre c'è il Giro del Monte Presentato ufficialmente il Giro del Monte 2023, in programma sabato 2 settembre con numerose novità: la partenza della corsa tradizionale (competitiva o non competitiva) è prevista alle 18 dal Piazzale Lo Stradone.

Stare al passo con i tempi senza mai dimenticare la tradizione. Da sempre l'obiettivo principale del Giro del Monte, evento nato come rievocazione di qualcosa di storico per la Repubblica di San Marino. E che negli ultimi anni ha preso piede, richiamando sempre migliaia di appassionati per una corsa unica nel suo genere. Una podistica competitiva FIDAL, ma anche camminata o corsa non competitiva aperta a tutti. Una festa vera e propria quella voluta dalla Track&Field San Marino, ripresentata ufficialmente oggi dopo l'alluvione che aveva colpito la Romagna e che aveva costretto gli organizzatori ad annullare la corsa inizialmente in programma il 20 maggio. La nuova data è sabato 2 settembre, con la classica partenza alle 18 dal Piazzale Lo Stradone per il tradizionale e suggestivo percorso da circa 7km. Alle 16 invece una delle grandi novità: il Giro del Monte Skytrail, 9km tra i sentieri attorno al Monte Titano. Non mancheranno poi gare giovanili, quella riservata agli Special Olympics e la fortunata formula della Corporate Run, corsa a squadre tra amici e colleghi. Nel pomeriggio poi spazio a giochi storici di oltre 50 anni fa come il salto misto, il braccio di ferro e lo sprint sullo Stradone. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Nel servizio l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track&Field San Marino

