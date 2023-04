PODISMO Track&Field: a San Marino il Trail Run Presentato il calendario eventi running 2023. Tra le grandi novità il Trail Run

Quattro gli eventi in programma a cominciare da domenica 23 aprile quando alle 10 dal Campo Bruno Reffi di San Marino Città partirà la prima Energika Titano Trail Run. Si tratta di una gara Nazionale Fidal a cui parteciperanno 200 podisti. L'organizzazione ha ritenuto opportuno chiudere con questa enorme cifra di iscritti per essere la prima gara di questo tipo a San Marino, proprio per riuscire a garantire a tutti la massima sicurezza. I podisti possono scegliere tre percorsi: Trail Medio 25 Km, Trail Corto 14 Km, e il Trail Urbano 4 Km. Sabato 20 maggio imperdibile il tradizionale Giro del Monte. Alle 18 la partenza dal Piazzale Lo Stradone e il consueto percorso panoramico lungo 7 km.

Ma la grande novità è rappresentata dal Giro del Monte SkyTrail. Stesso giorno, sabato 20 maggio, stesso luogo di partenza il Piazzale Lo Stradone ma alle 16, ossia con due ore di anticipo sul tradizionale Giro. la SkyTrail si snoderà all'interno del Monte Titano, percorso naturale, più lungo circa 9 km tutti da compiere tra boschi e sentieri. Una novità assoluta, per chi vorrà scegliere la natura alla strada, oppure per i più allenati, perchè no, farli entrambi. A chiudere il programma domenica 8 ottobre, la Smoe Run San Marino Outlet Experience, corsa su strada 10 km alla quale parteciperanno anche gli atleti della Federatletica di San Marino. Anche qui doppia possibilità: la 10 km o la 5 km sempre su strada semi pianeggiante in zona Rovereta. Iscrizioni on-line al sito www.tfsanmarino.com

