Trap, Coppa del mondo: Berti e Perilli a -2 e -3 dalla finale a Lonato, dopo tre serie

Prima giornata di qualificazione non brillantissima per Alessandra Perilli, nella tappa di Lonato di Coppa del mondo di tiro a volo, specialità trap. Dopo 75 dei 125 piattelli in programma, la medagliata olimpica di Tokyo 2020 è a 3 punti dall'ottava posizione che le garantirebbe l'accesso alla finale, con 68 bersagli colpiti. Meglio, al maschile, l'altro medagliato olimpico, Gian Marco Berti, che rompe 71 piattelli su 75 in tre serie, ma è comunque a 2 colpi dalla quota virtuale di qualificazione.

In gara in Lombardia ci sono anche Simone Rigoni e Martina Tonini, più lontani rispetto ai rispettivi ottavi posti. Rigoni parte discretamente, con un 22 e un 21, ma una brutta terza serie, da 18 piattelli, lo fa scendere, con un totale di 61 bersagli colpiti su 75. Meglio Tonini, che rompe 65 piattelli. Domattina le ultime due serie di qualificazione, nel pomeriggio le finali per le medaglie.







