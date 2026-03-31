Trap, Coppa del mondo: Berti e Perilli fuori dagli 8 dopo 75 piattelli, in Marocco

Per il tiro al volo, oggi prima delle due giornate di qualificazioni della specialità trap nella tappa inaugurale della Coppa del mondo. Quattro i sammarinesi impegnati a Tangeri, in Marocco, e al momento tutti inseguono. Al maschile, Gian Marco Berti ha colpito 69 piattelli su 75 ed è a 3 lunghezze dall'ottavo posto, che vale la finale, mentre Simone Rigoni si ferma a 61 tiri a segno.

Al femminile, Alessandra Perilli è 17a, con 67 colpi validi, ma comunque a un solo piattello dall'ottavo posto dell'italiana Iezzi, mentre Martina Tonini rompe 62 piattelli. Domani, alle 9, la seconda giornata di tiri, con i restanti 50 piattelli. Alle 16 le finali.







