Trap, Coppa del mondo: niente finale nel mixed team, in Marocco

Gian Marco Berti e Alessia Perilli mancano l'accesso alla finale del torneo a coppie miste, nella prima tappa della Coppa del mondo di tiro a volo, in Marocco. A dominare la qualifica del trap è la squadra Italia 2, composta da Daniele Resca e Jessica Rossi che rompe 147 piattelli su 150 (75/75 per una straordinaria Rossi), davanti al Portogallo (Jose Faria/Ines De Barros) con 145), agli Usa 1 (William Hinton/Rachel Tozier) con 141 e a Cechia 1 (Jiri Liptak/Zina Hrdlickova) con 140.

La coppia San Marino 1 conclude con 138/150, a 2 piattelli dalla finale: 23-22-22 i punteggi di Berti, meglio Perilli, con 24-24-23. Chiude al 29° posto la coppia San Marino 2, formata da Simone Rigoni e Martina Tonini, con un totale di 128 piattelli rotti su 150. Rigoni parte benissimo con 24, poi piazza due 21, per Tonini ci sono un 20, un 23 e un 19.







