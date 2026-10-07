TIRO A VOLO Trap: Perilli in corsa per la finale ai campionati europei di Malakasa Dopo le prime due serie Perilli è a un solo piattello di distanza dalla "quota" qualificazione

Trap: Perilli in corsa per la finale ai campionati europei di Malakasa.

Dopo le prime due serie di qualificazione ai campionati europei di Malakasa (Grecia), Alessandra Perilli è in 19ª posizione con 46 piattelli su 50, ma è ancora pienamente in corsa per centrare la qualificazione alla finale, riservata alle migliori otto tiratrici, con la soglia qualificazione che al momento dista un solo piattello. Più indietro l'altra sammarinese Martina Tonini, con 38 piattelli rotti. Nella gara maschile i due sammarinesi in gara, Gian Marco Berti e Simone Rigoni, sono nelle retrovie rispettivamente con 44 e 43 piattelli colpiti. Domani ci sarà la terza delle cinque serie di qualificazione, mentre venerdì 9 ottobre si decideranno gli otto finalisti, con le gare per le medaglie previste per il pomeriggio.

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