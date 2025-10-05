ROLLER Trasferta difficile per la delegazione di San Marino alla Quixote World Cup 2025 Matilde Terenzi 9ª in entrambe le discipline, Tommaso Terenzi 15° nello Slide, Matilde Mina 10ª nello Speed Slalom

Trasferta difficile per la delegazione di San Marino alla Quixote World Cup 2025.

Viaggio complicato ma spirito intatto per la delegazione sammarinese impegnata alla Quixote World Cup 2025 di Ciudad Real, in Spagna. Dopo ritardi e disagi lungo il percorso, gli atleti biancazzurri — Alessia Conti, Aurora Marchioro, Matilde Mina, Matilde e Tommaso Terenzi, guidati da Enrico Callegarin — hanno saputo ritrovare concentrazione e offrire discrete prestazioni.

Nella prova di Slide, spiccano i piazzamenti di Matilde Terenzi (9ª), Matilde Mina (13ª) e Tommaso Terenzi (15°), mentre Alessia Conti ha chiuso al 49° posto. Nello Speed Slalom, Tommaso Terenzi ha confermato il 15° posto nonostante una penalità, Marchioro ha terminato 48ª e Conti ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Positive le prove di Matilde Terenzi e Matilde Mina, entrambe agli ottavi e poi 9ª e 10ª nella classifica finale.

Il coach Enrico Callegarin ha commentato a fine giornata: “Non sempre le gare vanno come vorremmo, ma in ogni caso rimangono esperienze che aiutano nella crescita, sia sportiva che umana, di ogni atleta. Bisogna saper accettare anche le sconfitte, perché soltanto così si riesce a crescere al meglio.” Prossimi appuntamenti per il team la Titano Battle Cup (24–26 ottobre a San Marino) e il Campionato Europeo pochi giorni dopo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: