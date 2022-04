BASEBALL Trasferta emiliana per il San Marino Baseball La squadra di Doriano Bindi sarà impegnata sul diamante del Modena, seconda in classifica dietro al San Marino

Trasferta emiliana per il San Marino Baseball.

È il quinto weekend dedicato alla prima fase e i Titani affronteranno la seconda della classe del girone C, Modena (gara1 alle 15, gara2 alle 19.30). Il ruolino di marcia di San Marino racconta di 8 vittorie in altrettanti incontri, quello di Modena di 6 in 7 partite (da recuperare una gara coi Falcons). L’unico ko è arrivato col Longbridge. Nel box di battuta avversario occhio a Russo (321, 8 pbc), Corbino (294) e Infante (259). Sul monte sempre partente Erik Soto, che ha vinto tutte le sue partite (4) con una media punti subiti eccellente (1.52) e 25 strikeout in 23.2 inning. Tra i sammarinesi mancherà Erik Epifano per un problema al polso verificatosi nell’ultimo weekend.

