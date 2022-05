Trasferta positiva per i colori biancazzurri a Trieste

La Domus San Marino ha partecipato con 12 atleti, accompagnati dal tecnico Anna Ballarini, al 1° Trofeo Tergestum di nuoto pinnato a Trieste domenica scorsa. Al via 13 squadre, di cui 3 provenienti dalla Croazia, per un totale di 250 atleti. Melissa Fabbri e Elisabetta Cortini, all’esordio, vincono le rispettive categorie nei 50 pinne. In Prima Categoria maschile ottimo 6° posto per Alessandro Ceci, al rientro da un infortunio, mentre Luigi Renzi manca il podio di un soffio, chiudendo al 4° posto. Categoria vinta da Lorenzo Dorokhov, che sfrutta l’ottimo momento di forma.

In Seconda Categoria Chiara Naso chiude al 5° posto, migliorando i propri personali. Sempre in Seconda Categoria Emma Bollini centra il 2° posto. Combattuta la Seconda Categoria maschile, dove Francesco Telò chiude sul terzo gradino del podio e Ruben O’Brien e Federico Forlivesi si piazzano rispettivamente al 5° e 6° posto. Anche Aurora Zeppa chiude al 3°posto, centrando il minimo per i Campionati Italiani di categoria nei 50 pinne, mentre Camilla Sansovini vince la sua categoria migliorando il suo personale nei 50 apnea. Il prossimo appuntamento, per la Domus, è per fine maggio con il 35° International Trophy a Modena.