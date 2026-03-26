ARTI MARZIALI

Trasferta positiva per il karate sammarinese al Gran Prix Slovakia

Trasferta positiva per il karate sammarinese al Gran Prix Slovakia.

Gli atleti del karate sammarinese sono stati protagonisti al 46° Grand Prix Slovakia, svoltosi a Bratislava lo scorso fine settimana. Tra gli oltre 3.800 partecipanti, anche 12 rappresentanti della Federazione Sammarinese Arti Marziali, accompagnati dal presidente Maurizio Mazza con i coach Claudio Giuliani e Alessio Magnelli.

Prove di esperienza per Riccardo Bernardi, Denis Bertozzi, Michele Cellini, Eleonora Gaidella, Jonathan Gentilini, Achille Mariotti, Emma Missiroli, Matteo Muccioli e Olivia Valetta. Si ferma al secondo turno nel Kata Under 14 Cristel Battistini, mentre Emanuele Magnelli conclude al settimo posto dopo aver combattuto per il podio nel Kumite Under 21 +84kg. Il fratello Leonardo esce invece ai quarti di finale, impegnato nella categoria Under 14 +55kg. Infine, Martino Mazza termina con l’undicesima posizione nel Kata maschile Under 14 in una classe con 50 atleti iscritti.

Per la Federazione si prospettano diversi nuovi appuntamenti, a partire dal prossimo weekend con il Campionato italiano a Roma, poi le trasferte a Riga e La Coruna, fino alla Coppa Italia Csen a Pescara.

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