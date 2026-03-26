Trasferta positiva per il karate sammarinese al Gran Prix Slovakia
Gli atleti del karate sammarinese sono stati protagonisti al 46° Grand Prix Slovakia, svoltosi a Bratislava lo scorso fine settimana. Tra gli oltre 3.800 partecipanti, anche 12 rappresentanti della Federazione Sammarinese Arti Marziali, accompagnati dal presidente Maurizio Mazza con i coach Claudio Giuliani e Alessio Magnelli.
Prove di esperienza per Riccardo Bernardi, Denis Bertozzi, Michele Cellini, Eleonora Gaidella, Jonathan Gentilini, Achille Mariotti, Emma Missiroli, Matteo Muccioli e Olivia Valetta. Si ferma al secondo turno nel Kata Under 14 Cristel Battistini, mentre Emanuele Magnelli conclude al settimo posto dopo aver combattuto per il podio nel Kumite Under 21 +84kg. Il fratello Leonardo esce invece ai quarti di finale, impegnato nella categoria Under 14 +55kg. Infine, Martino Mazza termina con l’undicesima posizione nel Kata maschile Under 14 in una classe con 50 atleti iscritti.
Per la Federazione si prospettano diversi nuovi appuntamenti, a partire dal prossimo weekend con il Campionato italiano a Roma, poi le trasferte a Riga e La Coruna, fino alla Coppa Italia Csen a Pescara.
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