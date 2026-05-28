Tre atleti sammarinesi ai National Summer Games in Svizzera

La delegazione di Special Olympics San Marino è partita alla volta di Zugo per prendere parte ai National Summer Games di Special Olympics Switzerland che si terranno dal 28 al 31 maggio, il più importante appuntamento sportivo elvetico dedicato agli atleti con disabilità intellettiva. A rappresentare il Titano saranno Erica Stranieri e Simone Nigro nel bowling e Nicholas Frassini nel golf. I Giochi vedranno la partecipazione di centinaia di sportivi provenienti da tutta la Svizzera e da diverse delegazioni ospiti.

Ad accompagnare gli atleti saranno i tecnici Ivan Zanotti per il bowling e Maurizio Guidi per il golf insieme alla presidente Barbara Frisoni. "Per gli atleti biancazzurri - scrive il Cons in una nota - sarà anche l’occasione di confrontarsi con realtà di alto livello e consolidare amicizie nate nel mondo Special Olympics."







