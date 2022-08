Tre atleti sammarinesi al Meeting di Sestriere

Gli atleti sammarinesi Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni e Alessia Selva hanno partecipato, la scorsa domenica, alla quarta tappa della “High Speed League” al Meeting Internazionale di atletica leggera, nella pista del Sestriere. Molinari, nei 100 metri, ha ritoccato il proprio personale, fermando il cronometro a 10.69'', così come Alessia Selva che ha fatto segnare 13.75'', mentre Gasperoni ha corso i 400 metri in 48.73'' piazzandosi al secondo posto. Il vicepresidente della Federazione Atletica Leggera, Nicola Selva, durante la manifestazione, ha avviato un confronto per organizzare anche a San Marino un meeting all’interno di un circuito.