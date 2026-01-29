Tre medaglie per San Marino al Trofeo Ocean Sub

Prestazione di valore per il tiro subacqueo sammarinese, protagonista alla ventinovesima edizione del Trofeo Ocean Sub, svoltasi presso la piscina comunale Dogali di Modena. La manifestazione è stata organizzata dalla società Nuoto Sub Bruno Loschi. Cinque gli atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, accompagnati dal capitano di squadra Giorgio Pierguidi, che hanno conquistato complessivamente tre medaglie. La prima è arrivata grazie ad Anna Grazia Galanti, che all’esordio in gara ha ottenuto il bronzo nel Tiro Libero. Nella stessa specialità ha trionfato Emanuel Santolini, autore di una prestazione eccellente che gli ha permesso di migliorare il proprio record personale, sfiorando quello italiano. Medaglia anche per la staffetta, composta da Santolini, Andrea Cavallo e Fabio Pisano, che ha chiuso al secondo posto. Buoni piazzamenti anche nelle prove individuali: Pisano ha concluso sesto nel Biathlon, seguito da Giovanni Garito, settimo, mentre Cavallo ha terminato la gara in quattordicesima posizione.







