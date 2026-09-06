Tre medaglie per Special Olympics San Marino in Svezia

Si chiude con grande soddisfazione l’avventura di Special Olympics San Marino ai Giochi Nazionali di Malmo, in Svezia. La delegazione biancazzurra torna sul Titano con ben 3 medaglie: nell'atletica grande protagonista Teo Flores, capace di conquistare una splendida medaglia d'oro nei 400 metri e l'argento nel lancio del peso. Risultati di spessore, ottenuti sotto la guida della coach Claudia Casalboni. Oro anche nel bowling con Antonio Guerra con il coach Ivan Zanotti al suo fianco.

Come sempre, è un bilancio positivo che va ben oltre i risultati. Questi Giochi hanno rappresentato un’occasione di crescita, inclusione, amicizia e condivisione, confermando ancora una volta quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento per superare ogni barriera. Grande soddisfazione anche da parte della presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni, che al termine della manifestazione sottolinea il valore del lavoro svolto da tutta la squadra. «Sono stati giorni molto intensi e anche faticosi – il commento della presidente – ma vedere la bravura, l'impegno e la determinazione dimostrati dai nostri atleti ci ripaga di ogni stanchezza. Voglio fare i complimenti a Teo e Antonio per i risultati ottenuti, ma anche ai nostri coach Claudia e Ivan, che hanno seguito i ragazzi con grande professionalità, passione e dedizione. La stanchezza è stata tanta, sia per gli atleti che per gli accompagnatori, ma oggi resta soprattutto una grandissima soddisfazione e l'orgoglio di aver rappresentato San Marino».







