ATLETICA LEGGERA Tre record nazionali per l'atletica sammarinese

Oltre al record sammarinese prima ottenuto e poi ritoccato da Francesco Sansovini nei 100 metri, è stato un gran weekend per l'atletica biancazzurra. All'esordio stagionale Francesco Molinari ha fatto segnare un 10.70 nei 100 metri che vale come minimo per i Giochi del Mediterraneo di Orano nel 2022 e per i Giochi dei Piccoli Stati a Malta 2023. Minimo raggiunto anche da Alessandra Gasparelli che con il suo 12.04 si avvicina al record nazionale nei 100 metri. L'atleta del Titano lo conquista, però, nei 200 metri con il tempo di 24.82 superando quello di Martina Petrelli nel 2011. Record nazionale per il capitano della nazionale Andrea Ercolani Volta: 52.32, migliorato il 52.60 degli ultimi mondiali a Doha. Buone prestazioni anche per Gasperoni (minimo per Malta 2023) e Benvenuti nei 400 e la staffetta 4x400 (minimo per Malta 2023) composta da Davosi, Ercolani, Maiani e lo stesso Gasperoni.

