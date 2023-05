MALTA 2023 Tre sconfitte nel singolare di tennis Marco De Rossi, Jack Chapman e Talita Giardi non trovano successi. Domani tocca a Silvia Alletti.

Non inizia nel migliore dei modi il cammino del tennis ai Giochi di Malta, con tre sconfitte in altrettante gare giocate di singolare. Amaro in bocca per Marco De Rossi. Il tennista biancoazzurro parte alla grande sul centrale del Marsa Sport Center, dove ci sono anche i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini insieme al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. De Rossi schiaccia l'avversario maltese Matthew Asciak 6-2. Nel secondo set è ancora avanti De Rossi fino al 4-2. Asciak trova il modo di rientrare in partita chiudendo 6-4 il secondo set. Cambia il match, il tennista sammarinese cede al terzo 6-1.

In campo maschile Jack Champan aveva aperto il programma dei biancoazzurri. L'australiano che vive sul Titano sfidava il cipriota Petros Chysochos. L'ex numero 354 del mondo s'impone 6-0/6-1. In campo femminile, in attesa del debutto di Silvia Alletti, a Malta fa l'esordio ai Giochi, Talita Giardi. La tennista sammarinese, la più giovane della spedizione del Titano, ha ceduto in due set contro Klio Maria Ioannou 6-4/6-3.

(Nel video le interviste con Marco De Rossi, Jack Chapman e Talita Giardi)

