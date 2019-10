Triathlon: alla finale mondiale ci sarà anche San Marino

Nel video l'intervista a Fabio Balducci

L'appuntamento è per il 27 ottobre nell'isola di Maui, nelle Hawaii, per la finale mondiale di triathlon XTerra. Un evento che vedrà al via oltre 700 atleti tra professionisti e dilettanti. Tra questi anche Fabio Balducci che rappresenterà San Marino grazie al terzo posto di categoria conquistato a all'XTerra Italy a Scanno in Abruzzo. Il risultato conquistato porterà dunque il Titano e la San Marino Triathlon alla finale mondiale, in uno sport molto duro che richiede ottima preparazione in tutte e tre le discipline da affrontare. In questa gara di triathlon sono previsti 1,5 di nuoto nell'Oceano Pacifico, 32 km in mountain bike con un dislivello di 1300 metri, per poi chiudere con 10,5 km di corsa tra sentieri forestali e spiaggia.