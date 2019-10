Triathlon: storica partecipazione di San Marino alla finale mondiale con Fabio Balducci

Sventola anche la bandiera di San Marino alle Hawaii. Il mondiale di triathlon Xterra si colora anche di biancoazzurro. Tra i 570 atleti al via della più importante gara di triathlon fuoristrada del mondo anche il portacolori del Titano Fabio Balducci. Il rappresentante della San Marino Triathlon ha difeso per la prima volta i colori sammarinesi nell'isola di Maui chiudendo con un ottimo 23' posto di categoria. Balducci si era conquistato l'accesso alla fase finale grazie al terzo posto centrato nell'XTerra Italy in Abruzzo. Un risultato già storico per lo sport sammarinese reso ancora più prezioso da quello ottenuto da Fabio Balducci alle Hawaii. Il via con la prova di nuoto, 1.5 km tra le onde del Pacifico, poi 32 km in mountain bike con un dislivello di 1300 metri, per concludere con la corsa di 10,5 km. Il sudafricano Bradley Weiss ha vinto l'edizione 2019 davanti al francese Arthur Serrieres e lo spagnolo Ruben Ruzafa Cueto. Il primo degli italiani è Filippo Rinaldi dodicesimo. Tutti specialisti della disciplina, tutti grandi interpreti di uno sport che per la prima volta ha visto anche San Marino al via con Fabio Balducci. Una prima volta che resterà nella storia.