Tricolore per Enea Stefanelli ai Campionati Giovanili

Il giovanissimo Enea Stefanelli è campione d’Italia, in coppia con Gabriel Vasile atleta del TT Senigallia hanno vinto il titolo in doppio nella categoria under 11, è un titolo italiano a livello giovanile che mancava da tanti anni per la plurimedagliata scuola sammarinese guidata dal maestro Claudio Stefanelli.

Nel singolo Enea Stefanelli si è fermato ad un passo dal podio sconfitto nei quarti di finale per 3:2 proprio dal compagno di doppio Gabriel Vasile. Nelle competizioni under 15 Pietro Bologna si piazza al nono posto, Loris Ceccoli al diciottesimo, i due pongisti sammarinesi hanno poi sfiorato la medaglia nella gara di doppio sconfitti nei quarti di finale dalla testa di serie n. 1 Faso/Belardinelli.

Nella gara a squadre hanno terminato al nono posto con quattro successi ed una sola sconfitta, negli under 13 si è messo in luce Thomas Ceccoli che ha concluso al ventesimo posto, nella competizione degli under 17 diciottesimo posto per Elia Mazza, Michele de Marco, Thomas Marcattili.