TENNIS TAVOLO Tricolore per Enea Stefanelli ai Campionati Giovanili Il pongista sammarinese centra la medaglia d'oro in coppia con Gabriel Vasile nel torneo di doppio categoria under 11.

Il giovanissimo Enea Stefanelli è campione d’Italia, in coppia con Gabriel Vasile atleta del TT Senigallia hanno vinto il titolo in doppio nella categoria under 11, è un titolo italiano a livello giovanile che mancava da tanti anni per la plurimedagliata scuola sammarinese guidata dal maestro Claudio Stefanelli.

Nel singolo Enea Stefanelli si è fermato ad un passo dal podio sconfitto nei quarti di finale per 3:2 proprio dal compagno di doppio Gabriel Vasile. Nelle competizioni under 15 Pietro Bologna si piazza al nono posto, Loris Ceccoli al diciottesimo, i due pongisti sammarinesi hanno poi sfiorato la medaglia nella gara di doppio sconfitti nei quarti di finale dalla testa di serie n. 1 Faso/Belardinelli.

Nella gara a squadre hanno terminato al nono posto con quattro successi ed una sola sconfitta, negli under 13 si è messo in luce Thomas Ceccoli che ha concluso al ventesimo posto, nella competizione degli under 17 diciottesimo posto per Elia Mazza, Michele de Marco, Thomas Marcattili.

