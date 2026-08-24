Tripletta azzurra nel ciclismo femminile

È un autentico dominio azzurro sulle strade di Taranto. Nella prova in linea femminile dei Giochi del Mediterraneo, dopo il percorso nella Valle d’Itria, l’Italia conquista l’intero podio.

Rachele Barbieri firma la vittoria al termine di una volata tutta italiana, precedendo Martina Fidanza, medaglia d’argento, e Barbara Guarischi, bronzo.

Una prestazione di squadra impeccabile, con le azzurre sempre protagoniste e capaci di controllare la corsa fino allo sprint finale sul lungomare di Taranto.

Per l’Italia è la 14ª medaglia d’oro dei Giochi. Barbieri e Guarischi risiedono e si allenano costantemente sulle strade di San Marino.

Nel video le interviste a Rachele Barbieri (oro ciclismo in linea), Barbara Guarischi (bronzo ciclismo in linea), Martina Fidanza (argento ciclismo in linea).





Lorenzo Giardi







