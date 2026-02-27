Triplo impegno playoff per Gemini Med, Titan Services e Basket Titano Tutte e tre le squadre saranno in campo sabato sera. In Serie C di pallacanestro, sfida alla capolista Osimo

Trasferta emiliana per la Gemini Med, che sabato cercherà a Bologna la settima vittoria consecutiva, nella Serie B maschile di pallavolo, per provare a mettere un po' di pressione alle prime due della classe, Rubicone e Osimo, e avvicinarsi alla zona playoff. La Okkaido, a metà classifica con 21 punti, arriva da quattro sconfitte e una vittoria negli ultimi cinque turni, con soli quattro punti conquistati e ha urgente bisogno di risultati per mettere margine tra sé e l'11° posto, che vorrebbe dire retrocessione o, alla meglio, playout. Fischio d'inizio alle 20.30.

In Serie D femminile, la Titan Services andrà a caccia di riscatto dopo la brutta prova di Rimini, contro la capolista Vtr. Avversaria delle sammarinesi sarà un'altra riminese, la più abbordabile Figurella, terzultima con 15 punti. Le romagnole non vincono dal 10 gennaio e cercheranno a propria volta di rifarsi, ma le titane, che stanno perdendo contatto col secondo posto, hanno un gran bisogno di punti. Sarà ancora fuori Alice Pedrelli, infortunata, ma coach Sarti crede nella propria squadra e la vede pronta, dopo una settimana di reset e allenamenti mirati. Fischio d'inizio alle 19.30, a Serravalle.

Passato il weekend di riposo, tornerà in campo anche la Pallacanestro Titano, con un impegno durissimo, in casa, contro una Osimo capolista sin dalla prima giornata di Serie C. Prima squadra ad aver acquisito i playoff, i marchigiani cercheranno di blindare la propria presenza tra i primi quattro posti in vista del finale di annata. I titani, però, proveranno a far valere il fattore campo e la propria fisicità per rimanere tra le migliori della classe e riavvicinarsi a un terzo posto al momento distante quattro punti. Palla a due alle 18.30, al Multieventi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: