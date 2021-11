TENNIS TAVOLO Tris di vittorie per la Juvenes

Tris di vittorie per la Juvenes.

La Juvenes San Marino cala il tris nella quarta giornata dei campionati di Tennis Tavolo. I tre team biancoazzurri vincono in trasferta. La squadra di B2 si impone per 5 a 2 sulla Spiaggia di Velluto Senigallia e si piazza al secondo posto in classifica, la C2 vince per 5 a 1 ad Ascoli e consolida il suo terzo posto, mentre il team di D2 cala il poker a Iesi e si impone per 5 a 0 contro la Clementina comandando imbattuta la classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: