Trofeo Apnea Romagna e San Marino, altro pienone. In gara pure Mauro Generali

Un nuovo en plein è servito per il Trofeo Apnea Romagna e San Marino, che anche nel 2026 fa il pienone di partecipanti con 120 iscritti su un massimo di 120 e, anzi, con quasi 50 richieste in eccesso che gli organizzatori hanno dovuto respingere, proprio malgrado. Nella piscina del Multieventi, la gara, valida non solo come Campionato regionale Emilia-Romagna, ma anche come prova selettiva per i Campionati italiani e sammarinesi, ha attirato nuotatori provenienti da diverse zone d'Italia, perfino da Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Sedici le squadre presenti, tra cui le sammarinesi Sub Haggi Statti e Deep Water, in acqua anche campioni del calibro di Mauro Generali, che proprio qui, l'anno scorso, aveva annunciato l'intenzione di prendersi finalmente un oro a livello internazionale nel corso del 2025 e che alla fine ci è andato vicino due volte, con un argento alle World Games Series e un bronzo ai World Games. La gara è stata organizzata dalla Sub Haggi Statti insieme alla Polisportiva Sub Riccione e al Sub Riccione Gian Neri.

Leonardo Sansovini, presidente della Federazione sammarinese attività subacquee, si dice soddisfatto per la partecipazione: "Sicuramente fa piacere. In questo, il Multieventi aiuta perché è un gran bell'impianto, per cui ci fanno tutti i complimenti. L'organizzazione, dopo 16 edizioni, è ormai più che rodata, quindi portiamo a casa una bellissima manifestazione. Con Riccione abbiamo creato una bella sinergia e soprattutto una bella amicizia, perciò riusciamo a creare un bellissimo evento".

In piscina c'erano atleti da varie regioni, ma anche di ogni età e pure paratleti...

"Per la prima volta abbiamo avuto dei paratleti che, con piacere, hanno gareggiato. In vasca c'è anche Mauro Generali, che viene da diversi anni, però, nel nostro piccoli, abbiamo anche un nostro campione come Daniele Mazza, che gareggia tra gli atleti para e che nel 2024 ha vinto la medaglia d'oro a Lignano. Dopo quella vittoria, lo scorso anno è stato convocato dal Comitato mondiale per i World Games, in cui ha ottenuto un buonissimo quarto posto".







