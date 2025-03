Trofeo Apnea Romagna e San Marino, vincono Mauro Genarali e la H2Bo

120 iscritti, su 120 posti disponibili. Pienone dunque per il 15° Trofeo Apnea Romagna e San Marino, che ha portato al Multieventi 18 squadre da tutta Italia. Un evento organizzato dalla società sammarinese Sub Haggi Statti (insieme alla Polisportiva Sub Riccione e al Sub Riccione Gian Neri), valido sia come campionato sammarinese che come prova selettiva per il campionato italiano.

A livello assoluto, la vittoria è andata a Mauro Generali, vice campione iridato, detentore di 4 record italiani (monopinna e bipinne in vasca lunga e corta) e uno dei pochi al mondo a gareggiare sui 300 metri. Generali campione anche a livello di squadre con la sua H2Bo, di Bologna: completano il podio l'Apnea Firenze e la sammarinese Deep Water.

E in tema di sammarinesi – 14 i biancazzurri in gara – Serena Lettoli ha vinto la seconda categoria, salendo in prima; podi anche per Daniele Mazza, 3° in prima categoria, e Cesare Buono, 2° in terza categoria. Da top ten anche Alvaro Casali e Davide Cesarini, 7° e 9° in prima categoria, e Ruggero Pinelli, 8° in seconda. "In generale sono andati molto bene - spiega Leonardo Sansovini, presidente della Federazione Sammarinese Attività Subacquee - è stata interessante la prestazione di Daniele Mazza, che nel mese di agosto ha partecipato al campionato mondiale con un record mondiale, detiene un record mondiale e medaglia d'oro, e qui oggi ha migliorato ulteriormente ancora la sua prestazione".