Trofeo BAC 2019: vince Federico Patrignani

Assegnato al bocciodromo di Borgo Maggiore, il trentunesimo trofeo BAC, specialità Raffa. Oltre 200 gli atleti in gara, suddivisi in tre categorie. Ad aggiudicarsi l'edizione 2019 della torneo sammarinese è stato Federico Patrignani, della Bocciofila Montegridolfo, che in finale ha battuto con il punteggio di 12 a 2, Gianfranco Bartoccioni della Bocciofila Combattente Fano.