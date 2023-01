SCI Trofeo Borrufa: prove positive per la squadra sammarinese

Forte vento e maltempo hanno caratterizzato la 31esima edizione del Trofeo Borrufa, competizione internazionale per giovani sciatori in programma ogni anno ad Andorra. Al via 200 atleti, in rappresentanza di 25 Paesi. San Marino ha schierato gli atleti della Nazionale giovanile Matteo Giannini, Elia Carattoni, Rafael Mini (Under 16) ed Elia Stacchini (Under 14), accompagnati dal tecnico Daniele Plebs dell’Unione Sportiva Asiago (USA), club di riferimento per la preparazione tecnica della squadra nazionale giovanile. Le condizioni di meteo avverso hanno spinto gli organizzatori a cancellare le gare di super gigante, in programma nelle giornate del 18 e 19 gennaio. Buona prova in gigante degli Under 16 Carattoni, Giannini e Mini e ottimo 8° posto, sempre in gigante, dell’Under 14 Elia Stacchini, che si è lasciato alle spalle oltre 30 avversari.

